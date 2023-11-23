Главное
Главные новости 23 ноября
12:12 (мск), источник: Живем в Нижнем

Площадь Народных промыслов появится в Нижнем Новгороде

Она расположится на Большой Покровской.

Источник: Гордума Нижнего Новгорода

Территория на Большой Покровской в Нижнем Новгороде получит название «площадь Народных промыслов». Соответствующую инициативу одобрили депутаты городской Думы 23 ноября.

Напомним, что с таким предложением выступили представители регионального Фонда развития народных художественных промыслов. Площадь с новым названием расположится в границах домов 39Б, 43, 47 на Большой Покровской.

Кроме того, на заседании Гордумы одобрили присвоение скверу, который находится возле театра драмы М. Горького, имени публициста Николая Добролюбова. Новое название получит и сквер на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции. Он будет носить имя летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Ранее мы писали, что депутаты городской Думы высоко оценили содержание парков и скверов Нижнего Новгорода.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Народные приметы на 24 ноября: чего нельзя делать, чтобы не было беды
Презентация электробуса «МиНин» состоялась в Нижнем Новгороде 22 ноября
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
архитектура