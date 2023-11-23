12:12 (мск), источник: Живем в Нижнем
Площадь Народных промыслов появится в Нижнем Новгороде
Она расположится на Большой Покровской.
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Территория на Большой Покровской в Нижнем Новгороде получит название «площадь Народных промыслов». Соответствующую инициативу одобрили депутаты городской Думы 23 ноября.
Напомним, что с таким предложением выступили представители регионального Фонда развития народных художественных промыслов. Площадь с новым названием расположится в границах домов 39Б, 43, 47 на Большой Покровской.
Кроме того, на заседании Гордумы одобрили присвоение скверу, который находится возле театра драмы М. Горького, имени публициста Николая Добролюбова. Новое название получит и сквер на пересечении улиц Чкалова и Октябрьской Революции. Он будет носить имя летчика-испытателя Валерия Чкалова.
Ранее мы писали, что депутаты городской Думы высоко оценили содержание парков и скверов Нижнего Новгорода.