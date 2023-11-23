13:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Синоптики предупредили воронежцев о гололеде и снежных заносах
Скорость ветра может достигать 18 м/сек.
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Ночью и днем пятницы, 24 ноября, местами по Воронежской области прогнозируют усиление юго-западного ветра до 15−18 м/сек. В ночное время в отдельных районах ожидается метель, возможны снежные заносы. Днем местами по региону будет наблюдаться гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил региональный гидрометцентр.
В Воронежской области установлен желтый уровень погодной опасности.
— Убедительная просьба к водителям отнестись со всем вниманием к этой информации, выезжать на дорогу только на зимней резине и быть крайне внимательными за рулем! Кроме того, обращаем внимание граждан на вероятность падения деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны! — обратились к жителям региона в ГУ МЧС по Воронежской области. Подробный прогноз погода на выходные читайте на РИА «Воронеж» в пятницу, 24 ноября.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что 20 ноября в областном центре выпало 20 мм снега, что составляет 47% от месячной нормы осадков.