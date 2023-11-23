Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят на 50% в честь пятилетия

Для пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд будет бесплатным.
26 ноября исполняется пять лет с момента запуска МКД, соединившей Воробьевы горы и «Лужники». Отмечается, что за это время канатная дорога стала новым туристическим центром притяжения москвичей и гостей столицы. Ее посетили более шесть миллионов человек.
С 25 октября Московская канатная дорога перешла на осенне-зимний режим работы. Время ее работы по будням сократилось на час. По понедельникам станции работают с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, по пятницам — с 11:00 до 23:00, по субботам — с 10:00 до 23:00 и по воскресеньям — с 10:00 до 21:00.