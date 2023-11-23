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12:22 (мск), источник: m24.ru

Стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят на 50% в честь пятилетия

В предстоящее воскресенье, 26 ноября, стоимость проезда на Московской канатной дороге снизят на 50% в честь пятилетия с момента запуска, сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Источник: РИА "Новости"

Для пассажиров, инициалы которых совпадают с аббревиатурой МКД, проезд будет бесплатным.

26 ноября исполняется пять лет с момента запуска МКД, соединившей Воробьевы горы и «Лужники». Отмечается, что за это время канатная дорога стала новым туристическим центром притяжения москвичей и гостей столицы. Ее посетили более шесть миллионов человек.

С 25 октября Московская канатная дорога перешла на осенне-зимний режим работы. Время ее работы по будням сократилось на час. По понедельникам станции работают с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, по пятницам — с 11:00 до 23:00, по субботам — с 10:00 до 23:00 и по воскресеньям — с 10:00 до 21:00.

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