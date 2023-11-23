12:15 (мск), источник: АиФ Кузбасc
Распадская обучает цифровым технологиям горных диспетчеров
До апреля 2024 года планируется обучить 186 диспетчеров.
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Распадская угольная компания (РУК) реализует на шахтах проект «Диспетчерская 2.0». Цель — усилить контроль за производством, повысить скорость принятия решений и безопасность труда горняков. Компания модернизирует диспетчерские пункты, расширяет штат горных диспетчеров, чтобы управлять процессами за счёт разделения ответственности между диспетчерами по направлениям и обучает их новым навыкам работы.
Для реализации проекта в диспетчерских шахт устанавливают дополнительное программное обеспечение и мониторы видеонаблюдения, что повышает скорость и качество принятия операционных решений. Новые цифровые системы помогают снизить отчётность: все документы заполняются автоматически, программа берёт данные из различных информационных систем.
У диспетчеров появляется больше времени, чтобы заниматься мониторингом и аналитикой данных. Ранее один горный диспетчер контролировал все подземные процессы. Сейчас штат диспетчеров расширили и разделили их ответственность по направлениям: добыча угля, проходка, подземная логистика, энергоснабжение и аэрогазовый контроль. Дополнительно для этой работы на предприятия трудоустраивают новых сотрудников.
Цифровой проект «Диспетчерская 2.0» внедряется на всех шахтах компании. Все диспетчеры проходят обучение в центре подготовки кадров РУК: учатся работать в цифровых программах, а также отрабатывают навыки принятия качественных решений, организации труда и эффективных коммуникаций. До апреля 2024 года планируется обучить 186 диспетчеров.
Распадская угольная компания ведёт набор сотрудников по специальностям: диспетчер по подготовке производства и горный диспетчер. Более подробно о вакансиях можно узнать по телефону Центра подбора персонала Распадской угольной компании: +7 (800) 700−51−15.
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