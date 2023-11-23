Транспортники Молдовы вышли на протест и грозят прекратить работу

В четверг автоперевозчики вышли на ранее анонсированный протест, припарковав несколько десятков маршрутных микроавтобусов на центральной площади Кишинева, перед зданием правительства. Основное недовольство транспортников вызвали предложенные властями поправки в законодательство, которые не обсуждались с самими автоперевозчиками.
«Хочу рассказать о вранье Спыну (министра транспорта и инфраструктуры, — ред.). Практически 80% предложений разработали транспортники. Все остальное, что предложил Спыну — это только схемы», — заявил председатель Анатолий Мунтяну.
Поправки в Кодекс автотранспорта, предлагаемые Министерством инфраструктуры, приведут к прекращению 80% рейсов, отметил Мунтяну.
«Нет смысла. Если нет интервала, то мне нет смысла концентрировать на рейсах, которые перевозят 2−3 пассажиров. (…) Думаю, что до тех пор (до принятия поправок — ред.), мы все остановимся. В протесте участвуют порядка 90% транспортников», — заявил он.
Позже глава Ассоциации патронатов автомобильных перевозчиков заявил, что полиция дала указание снять номерные знаки с маршруток на Северном автовокзале.
«Вчера я получил интересное сообщение. Есть такой Ион Гузун в патрульной полиции, двоюродный брат нашего министра инфраструктуры, который будучи в отпуске или на больничном, отдал приказ, чтобы на Северном автовокзале изъяли как можно больше регистрационных номеров транспорта, который перевозит пассажиров. Это только для того, чтобы транспорт не мог приехать на центральную площадь. Мы так понимаем, что по всей видимости, это единственный ответ властей транспортникам сегодня. Эти преследования, это ответ на все, что мы просим», — рассказал Алекса.
Он отметил, что запугивание властей не остановит перевозчиков и они продолжат протестовать. Тем временем перед зданием правительства собрались десятки водителей. Однако, по сообщениям СМИ, глава правительства Дорин Речан уехал с рабочим визитом в Каларашский район.
В начале ноября представители отрасли пассажирских перевозок уже провели акцию протеста в центре столицы. Тогда они впервые высказались против поправок в Кодекс автотранспорта, которые подготовило Министерство инфраструктуры. Анатолие Мунтяну указал на то, что поправки в законодательство, предложенные автоперевозчиками, власти проигнорировали и включили в текст законопроекта вариант за авторством министра Андрея Спыну. «Если закон пройдет в таком виде, как есть, большинство населенных пунктов останутся без транспорта, потому что работать будет невыгодно», — отметил Мунтяну.