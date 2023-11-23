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12:54 (мск), источник: КрымPress

Каждый третий работающий крымчанин рассказал о конфликтах из-за отпусков

Чаще всего спорные ситуации, вызванные выбором дат для отпусков, разрешаются сотрудниками самостоятельно без привлечения руководства или кадровиков.

Источник: Freepik

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работающие экономически активные крымчане. 34% крымчан сообщили о том, что в их трудовых коллективах конфликтуют из-за отпусков: 30% респондентов отметили, что с коллегами договариваются самостоятельно, у 4% горожан получается разрешить конфликт только после привлечения руководства или специалиста по кадрам.

К счастью, в большинстве коллективов не бывает ссор из-за графика отпусков (57% опрошенных), — сообщили в пресс-службе сервиса.

Время проведения: 20—22 ноября 2023 года.

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