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13:05 (мск), источник: РИА Крым

Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму на ближайших выходных и в начале следующей недели ожидаются сильные дожди с мокрым снегом и ураганный ветер до 38 метров в секунду. Об этом сообщает республиканский главк МЧС со ссылкой на региональный гидрометцентр.

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Источник: РИА "Новости"

«В связи с прохождением средиземноморского циклона 25, 26 и 27 ноября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, 27 ноября переходящие в мокрый снег, в горах снег; на дорогах гололедица. 26 и 27 ноября усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 28−33 м/с, местами до 38 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, добавили в ведомстве.

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