В Башкирии ушёл из жизни выдающийся врач-ортопед-травматолог Тагир Резбаев

«Тагир Минибаевич всегда будет для нас примером безграничной преданности своей профессии. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Прощание состоится сегодня по адресу: село Новая Отрадовка, ул. Космонавтов, д. 9. Похороны пройдут завтра в деревне Бакраково Гафурийского района», — написал Ильшат Яппаров.
По его словам, после окончания Башкирского медицинского университета в 1965 году Тагир Минибаевич работал главным врачом и хирургом Тюрюшлинской участковой больницы. В 70-е годы был врачом-травматологом-ортопедом в городской больнице № 1 Стерлитамака, затем занимал должность заведующего ортопедическим отделением стационара. Свой трудовой путь окончил в 2019 году будучи травматологом-ортопедом городского травмпункта.
Несмотря на трудовые заслуги и профессионализм, Тагир Минибаевич непрерывно совершенствовал свои навыки и делился опытом на территории России и за её пределами. За его плечами тысячи сложных операций и благодарных пациентов, а также множество спасённых жизней. Он поистине снискал уважение не только в профессиональном сообществе, но и среди жителей Стерлитамака и Стерлитамакского района. Посвятил себя труду на благо здоровья населения — чему подтверждение многочисленное количество почетных грамот городского и республиканского уровней.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.