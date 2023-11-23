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14:14 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

План «Погода» введен в Минске и Минской области

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция в связи с осложнением погодных условий на территории Минска и Минской области ввела план «Погода». Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 70% 754 мм рт. ст. +9°
Источник: БЕЛТА

Резкая смена температурного режима, осадки и плохая видимость, а вместе с ними гололедица и скользкая дорога значительно осложняют дорожную ситуацию. В связи с этим в столице и Минской области введен план «Погода». Для безопасности водителей и пешеходов на дорогах центрального региона работает техника по уборке снега, проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью.

ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям и настоятельно рекомендует не опережать снегоуборочную технику. ГАИ также рекомендует автомобилистам при движении контролировать погодные и дорожные условия. Важно при этом выбирать безопасную скорость и дистанцию, проявлять осторожность и повышенное внимание, не допускать резких маневров и торможений. ГАИ просит автомобилистов быть особо внимательными при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог. В населенных пунктах при приближении к пешеходным переходам ГАИ напоминает о необходимости снижать скорость.

Пешеходам в целях своей безопасности необходимо проявлять предельное внимание при переходе пешеходных переходов, пересекать проезжую часть, предварительно посмотрев по сторонам. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.

При планировании поездок ГАИ советует учитывать погодные условия, состояние транспорта, навыки и опыт вождения. Особенно это касается тех, кто отправляется в ближайшие сутки на дальние расстояния.

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