План «Погода» введен в Минске и Минской области

Резкая смена температурного режима, осадки и плохая видимость, а вместе с ними гололедица и скользкая дорога значительно осложняют дорожную ситуацию. В связи с этим в столице и Минской области введен план «Погода». Для безопасности водителей и пешеходов на дорогах центрального региона работает техника по уборке снега, проезжая часть обрабатывается песко-соляной смесью.
ГАИ просит водителей с пониманием отнестись к профилактическим мероприятиям и настоятельно рекомендует не опережать снегоуборочную технику. ГАИ также рекомендует автомобилистам при движении контролировать погодные и дорожные условия. Важно при этом выбирать безопасную скорость и дистанцию, проявлять осторожность и повышенное внимание, не допускать резких маневров и торможений. ГАИ просит автомобилистов быть особо внимательными при движении на мостах, путепроводах, участках дорог, проходящих вблизи водоемов и рек, на закруглениях, спусках и подъемах дорог. В населенных пунктах при приближении к пешеходным переходам ГАИ напоминает о необходимости снижать скорость.
Пешеходам в целях своей безопасности необходимо проявлять предельное внимание при переходе пешеходных переходов, пересекать проезжую часть, предварительно посмотрев по сторонам. В темное время суток необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.
При планировании поездок ГАИ советует учитывать погодные условия, состояние транспорта, навыки и опыт вождения. Особенно это касается тех, кто отправляется в ближайшие сутки на дальние расстояния.