12:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове появятся новые остановки общественного транспорта
Также комиссия по топонимике назвала старые безымянные остановки новыми именами.
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Как сообщает администрация г. Кемерова, в областной столице появятся новые остановки общественного транспорта. Сейчас объявлен аукцион на приобретение современных автопавильонов, итоги которого подведут в декабре.
Остановки поставят на дороге-дублере пр. Притомский и назовут «Защитники Отечества», «Площадь Московская» и «СК “Кузбасс-Арена”.
Также комиссия по топонимике определила наименования остановок там, где уже они были. Площадка транспорта на пр. Михайлова в ж. р. Лесная поляна станет официально «Лесной», а остановка на ул. Космической, 1 — «Детским технопарком».