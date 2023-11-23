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Главные новости 23 ноября
12:53 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове появятся новые остановки общественного транспорта

Также комиссия по топонимике назвала старые безымянные остановки новыми именами.

Как сообщает администрация г. Кемерова, в областной столице появятся новые остановки общественного транспорта. Сейчас объявлен аукцион на приобретение современных автопавильонов, итоги которого подведут в декабре.

Остановки поставят на дороге-дублере пр. Притомский и назовут «Защитники Отечества», «Площадь Московская» и «СК “Кузбасс-Арена”.

Также комиссия по топонимике определила наименования остановок там, где уже они были. Площадка транспорта на пр. Михайлова в ж. р. Лесная поляна станет официально «Лесной», а остановка на ул. Космической, 1 — «Детским технопарком».

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