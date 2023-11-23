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15:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Узбекистане произошло землетрясение силой до 3 баллов

Эпицентр землетрясения находился в Сурхандарьинской области.

Источник: smrm.uz

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 23 ноября в 14:36 в Узбекистане произошло землетрясение.

Эпицентр находился в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области.

Магнитуда — 3,9, глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

  • Кумкурганский район: 3 балла, 16 км;
  • Шурчинский район: 2−3 балла, 26 км;
  • Бандиханский район: 2 балла, 31 км;
  • Джаркурганский район: 2 балла, 35 км;
  • Кизирыкский район: 2 балла, 42 км.

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