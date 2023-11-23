15:10 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
В Узбекистане произошло землетрясение силой до 3 баллов
Эпицентр землетрясения находился в Сурхандарьинской области.
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По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, 23 ноября в 14:36 в Узбекистане произошло землетрясение.
Эпицентр находился в Кумкурганском районе Сурхандарьинской области.
Магнитуда — 3,9, глубина — 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 411 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила: