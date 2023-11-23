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13:16 (мск), источник: ТАСС

Первый елочный базар откроется в Подмосковье 8 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около 250 точек по продаже новогодних деревьев планируется организовать в Московской области в текущем году, первый елочный базар откроют 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Источник: РИА "Новости"

«В Подмосковье под елочные базары уже утверждены места в 45 городских округах. Предположительно, 250 точек будет работать на территории региона — в это число входят базары на муниципальной и частной земле, а также организуемые точки у торговых центров. Первый елочный базар открываем 8 декабря, соблюдая уже устоявшиеся традиции. А уже с 15 декабря планируется начало работы точек реализации хвойных деревьев в полном объеме. В этом году сезон продажи елей и сосен продлится до 10 января», — привели в материале слова зампреда правительства — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Владислава Мурашова.

В пресс-службе добавили, что все официальные точки продаж будут оформлены в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье».

В ассортименте представят ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей.

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