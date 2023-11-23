14:04 (мск), источник: Комсомольская правда
На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 25 м/с
Непогода продолжит бушевать на территории Кубани до конца 27 ноября.
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На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 25 метров в секунду. Сильные дожди снова накроют Краснодарский край 24 ноября.
«С раннего утра 24 ноября и до конца 27 ноября местами в крае и в Краснодаре ожидается ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 — 25 метров в секунду», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по номеру «112».