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Спецоперация на Украине
14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 25 м/с

Непогода продолжит бушевать на территории Кубани до конца 27 ноября.

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Источник: Комсомольская правда

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра до 25 метров в секунду. Сильные дожди снова накроют Краснодарский край 24 ноября.

«С раннего утра 24 ноября и до конца 27 ноября местами в крае и в Краснодаре ожидается ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами 20 — 25 метров в секунду», — сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напоминаем, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо звонить по номеру «112».

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