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13:23 (мск), источник: Ura.ru

Пермский терминатор научился петь песни и сочинять стихи

Робот терминатор из Кунгура (Пермский край) Джон Генри научился петь, сочинять рассказы и переводить тексты. Его изобретатель Александр Осипович внедрил в робота модель искусственного интеллекта и обучил его новым навыкам.

«Я скачал эту модель и внедрил в Джона. Мне пришлось ее доработать — уменьшить, чтобы она смогла работать на процессоре Джона и дообучить. После я разделил модель на несколько программ. Одна отвечает за сочинение рассказов, другая за перевод текстов, третья за песни», — рассказал «КП-Пермь» Осипович. По его словам он создал программу для Джона Генри на основе русскоязычной модели нейросети GPT, которую выложил в общий доступ российский банк.

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Сейчас изобретатель пишет еще одну программу, которая будет отвечать за диалоги и позволит роботу имитировать типичного представителя какой-нибудь профессии. К примеру, терминатору можно будет задать параметры, что он — сельский депутат 40 лет, и Джон будет отвечать соответствующе на все вопросы.

Кунгурский терминатор стал известным на всю страну более года назад. Тогда его изобретатель удивил россиян тем, что его робот заговорил с ним голосом умершего дедушки Осиповича. Для этого он загрузил часы видеозаписей с родственником в робота, а тот с помощью встроенной программы их обработал и отвечал осмысленными предложениями на вопросы своего изобретателя. А недавно терминатора научили управлять самолетом Boeing, но только в симуляции.

Во время загрузки произошла ошибка.
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