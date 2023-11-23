В России в ноябре 2023 года растет заболеваемость Covid-19: симптомы, тяжесть заболевания, введут ли масочный режим

В России за неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость ковидом выросла на 38,4%. Число госпитализаций увеличилось на 16,9%. Эти цифры опубликовал оперативный штаб.
Существенный рост заболеваемости отмечается в 82 регионах страны, госпитализаций стало больше в 55 субъектах РФ. Сопоставимая динамика отмечается и в других странах. Эпидемиологи говорят о сезонном подъеме, но при этом признают, что коронавирус остается более серьезной угрозой, чем большинство других вирусов, которые циркулируют в осеннее-зимний сезон ОРВИ. Вирус, ставший причиной пандемии, особо опасен для пожилых людей, детей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. Именно этим врачи объясняют рост числа госпитализаций..
«Во избежание серьезных осложнений и возможности тяжелого течения этой инфекции принято решение госпитализировать людей, которые находятся в группах риска», — сообщила ТАСС заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова.
22 ноября на пресс-конференции в МИЦ «Известия» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн сказал, что фактически пандемия Covid-19 продолжается:
«После этого [решения ВОЗ об отмене статуса пандемии] пандемия, конечно, продолжалась, но она приняла несколько другой характер: вместо больших и четких волн пошла довольно однообразная невысокая заболеваемость. Пандемия продолжается, но уже без волн».
Очередной подъем заболеваемости стал поводом для обсуждения возможных ограничительных мер, в том числе введения масочного режима. 22 ноября, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что пока масочный режим не возвращают, таких рекомендаций от специалистов не было.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный сообщил изданию «Лента.ру», что в текущей ситуации нет необходимости вводить антиковидные ограничения по всей стране. По его мнению решения нужно принимать на уровне регионов, где превышен эпидемический порог.
Что касается симптоматики и тяжести ковида в ноябре 2023 года, то врачи-клиницисты говорят, что заболевание протекает у людей протекает по-разному. Типичными симптомами остаются температура, слабость, катаральные явления. Ковидные пневмонии тоже регистрируют, хотя и значительно меньше, чем в годы пандемии. Медики напоминают, что люди, переболевшие ковидом, могут столкнуться с лонгковидом. Он может проявляться в виде различных нарушений работы органов и систем организма.