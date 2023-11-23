14:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Новые «пакетные» тарифы хотят ввести для проезда в транспорте Самары
В Самаре могут появиться дополнительные «пакетные» тарифы для проезда в общественном транспорте в 2024 году.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самаре могут ввести дополнительные «пакетные» тарифы для проезда в общественном транспорте. Это планируют сделать в 1 квартале 2024 года. Соответствующее заключение опубликовано на сайте городской администрации.
Действовать «пакетные» тарифы будут с использованием «Карты жителя Самарской области». Поэтому для введения тарифов предусмотрят возможность их использования для оплаты проезда и другим пассажирам, не только студентам.
Проект рассмотрели на заседании трехсторонней комиссии мэрии, представителей «Союза работодателей Самарской области» и федерации профсоюзов Самарской области. В результате предложение было одобрено. Проект разработал департамент транспорта города.
Отмечается, что вариант правового регулирования, отраженный в проекте нормативного правового акта, является эффективным. Однако обнаружено нарушение в процедуре проведения публичных консультаций по проекту. ОРВ должны провести до согласования проекта отраслевыми органами.