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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые «пакетные» тарифы хотят ввести для проезда в транспорте Самары

В Самаре могут появиться дополнительные «пакетные» тарифы для проезда в общественном транспорте в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре могут ввести дополнительные «пакетные» тарифы для проезда в общественном транспорте. Это планируют сделать в 1 квартале 2024 года. Соответствующее заключение опубликовано на сайте городской администрации.

Действовать «пакетные» тарифы будут с использованием «Карты жителя Самарской области». Поэтому для введения тарифов предусмотрят возможность их использования для оплаты проезда и другим пассажирам, не только студентам.

Проект рассмотрели на заседании трехсторонней комиссии мэрии, представителей «Союза работодателей Самарской области» и федерации профсоюзов Самарской области. В результате предложение было одобрено. Проект разработал департамент транспорта города.

Отмечается, что вариант правового регулирования, отраженный в проекте нормативного правового акта, является эффективным. Однако обнаружено нарушение в процедуре проведения публичных консультаций по проекту. ОРВ должны провести до согласования проекта отраслевыми органами.

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