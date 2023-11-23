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14:51 (мск), источник: СуперОмск

В Омске изменят схему движения на популярном перекрестке Левобережья

В департаменте транспорта Омска сообщили в четверг, 23 ноября 2023 года, об изменении схемы движения на популярном, по мнению автора, перекрестке улиц Конева и 70 лет Октября.

Новая схема предусматривает запрет левого поворота для транспорта с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент».

По информации дептранса, со вторника, 28 ноября 2023 года, движение по полосам на данном перекрестке будет организовано так:

— первой полосы разрешен только поворот направо на зеленый сигнал дополнительной секции светофора;

— со второй и третьей полос разрешается движение прямо на разрешающий сигнал основной секции светофора.

Водителей также предупредили, что при необходимости ехать дальше в сторону МК «Континент» через 120 мтеров после проезда перекрестка нужно выполнить разворот с последующим поворотом направо на улицу 70 лет Октября на разрешающий сигнал светофора.

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