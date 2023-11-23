В Омске изменят схему движения на популярном перекрестке Левобережья

Новая схема предусматривает запрет левого поворота для транспорта с улицы Конева на улицу 70 лет Октября в направлении МК «Континент».
По информации дептранса, со вторника, 28 ноября 2023 года, движение по полосам на данном перекрестке будет организовано так:
— первой полосы разрешен только поворот направо на зеленый сигнал дополнительной секции светофора;
— со второй и третьей полос разрешается движение прямо на разрешающий сигнал основной секции светофора.
Водителей также предупредили, что при необходимости ехать дальше в сторону МК «Континент» через 120 мтеров после проезда перекрестка нужно выполнить разворот с последующим поворотом направо на улицу 70 лет Октября на разрешающий сигнал светофора.