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14:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Юрист Габович из Ростова рассказал, для чего на Дону запретили фейерверки

Запускать их нельзя до 1 марта 2024 года.

Источник: Freepik

Ростовский юрист Антон Габович прокомментировал решение региональных властей о временном запрете использования пиротехники. Своим мнением он поделился с изданием RostovGazeta.

Юрист считает, что решение принято ради обеспечения безопасности жителей Дона:

Ограничения на использование пиротехники определённого класса делается в целях усиления общественного порядка и безопасности. Важно понимать, что запрета на продажу пиротехники нет. Ограничения касаются только использования или применения.

Антон Габович

Напомним, ограничения будут действовать в период с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года. Соответствующий указ подписал 22 ноября донской губернатор Василий Голубев. Из документа следует, что запрету подлежит запуск пиротехники, за исключением изделий I класса опасности (хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня).

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