15:00 (мск), источник: НИА Самара
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
Если вы еще не подготовили машину к зиме, то сейчас самое время это сделать.
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С 1 декабря 2023 года самарские водители будут получать новые штрафы. За что могут наказать, сообщили в ГИБДД 63 региона.
«С 1 декабря за езду на летней резине сотрудники Госавтоинспеции могут выписать штраф», — сообщили в региональном ведомстве.
О штрафах за «непереобутое» авто в ГИБДД напомнили в связи с изменением погодных условий в Самарской области. Сменить летнюю резину на зимнюю крайне необходимо, поскольку уже со дня на день выпадет снег, на дорогах образуется гололедица.
«Так вы не только повысите вашу безопасность на дороге, но и предотвратите аварийные ситуации и нарушения», — добавили сотрудники Госавтоинспекции 63 региона, пишет ГТРК Самара.
Дали они и ряд рекомендаций автомобилистам. Чтобы не сомневаться в машине зимой, заранее следует:
проверить тормоза и аккумулятор автомобиля;
залить в бачок для омывающей жидкости незамерзайку;
сменить дворники на зимние с защитной резинкой.
«Главное, что нужно сделать — поменять свою манеру вождения, без резких маневров на дороге и превышения скорости, даже на сезонной резине», — отметили госавтоинспекторы.