14:59 (мск), источник: Комсомольская правда
Диетолог посоветовал ростовчанам есть овощные супы, чтобы не заболеть зимой
Овощные, рыбные и грибные супы укрепляют иммунитет, рассказала ростовчанам диетолог.
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Чтобы укрепить иммунитет и защититься от вирусных заболеваний, нужно есть зимой овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре. Как рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина, овощи богаты минералами, а рыба содержит необходимые организму человека микро- и макроэлементы, цинк, а также витамины А и D.
Зимой подойдут супы с добавлением специй — перцем, красным перцем, имбирем. Эти приправы улучшают кровообращение и упрощают доставку белков иммунной системы в нужные места. Зимой необходимы витамины A, D, цинк, пусть даже в виде бета-каротина, как тыквенный суп.
Также Елена Соломатина советовала добавлять в суп-пюре грибы, которые хорошо усваиваются с добавлением сметаны и сливочного масла. Чтобы поддержать микробиому кишечника, в супы можно добавлять цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы. Все это защищает от вирусных заболеваний и даже влияет на настроение, уточнила доктор.