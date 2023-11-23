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14:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Диетолог посоветовал ростовчанам есть овощные супы, чтобы не заболеть зимой

Овощные, рыбные и грибные супы укрепляют иммунитет, рассказала ростовчанам диетолог.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы укрепить иммунитет и защититься от вирусных заболеваний, нужно есть зимой овощные, грибные, рыбные супы, а также супы-пюре. Как рассказала NEWS.ru диетолог Елена Соломатина, овощи богаты минералами, а рыба содержит необходимые организму человека микро- и макроэлементы, цинк, а также витамины А и D.

Зимой подойдут супы с добавлением специй — перцем, красным перцем, имбирем. Эти приправы улучшают кровообращение и упрощают доставку белков иммунной системы в нужные места. Зимой необходимы витамины A, D, цинк, пусть даже в виде бета-каротина, как тыквенный суп.

Елена Соломатина

Также Елена Соломатина советовала добавлять в суп-пюре грибы, которые хорошо усваиваются с добавлением сметаны и сливочного масла. Чтобы поддержать микробиому кишечника, в супы можно добавлять цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы. Все это защищает от вирусных заболеваний и даже влияет на настроение, уточнила доктор.

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