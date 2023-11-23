14:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"
В Челябинск вернется тепло: когда изменится погода
ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноября, ФедералПресс. В выходные в Челябинск вернется тепло. 25 и 26 ноября температура поднимется до пяти градусов выше нуля.
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«В субботу, 25 ноября, в Челябинской области в дневное время ожидается до двух градусов тепла, в воскресенье, 26 ноября, — до пяти градусов», — сообщили в гидрометеоцентре региона.
Снегопад с ветром накрыл регион 21 ноября. Вместе с обильными осадками этой ночью, 24 ноября, ожидается, что в отдельных районах температура воздуха опустится до 26 градусов ниже нуля.
Ранее «ФедералПресс» рассказал о том, что синоптики предупредили челябинцев о новых капризах погоды.