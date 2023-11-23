Штормовое предупреждение объявлено на большей части РК

В области Абай, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях следует ожидать порывистого ветра.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и Петропавловске жителям нужно остерегаться гололеда, сильного ветра, и, возможно, тумана.
Сильные осадки (преимущественно снег), ветер, гололед и метель застанут жителей Северо-Казахстанской и Мангистауской областей.
В столице страны ночью пойдет снег, днем осадки, гололед и метель, а на утро город покроется туманной дымкой.
В Алматы и области стоит ждать тумана и ветра. В Туркестанском регионе будет только туман, без осадков.
В горных районах области Жетысу также прогнозируется туман.