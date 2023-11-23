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14:51 (мск), новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Штормовое предупреждение объявлено на большей части РК

Синоптики опубликовали список городов и областей Казахстана, где завтра ожидается гололед, сильный ветер и туман, передает ИА «NewTimes.kz».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 2 м/с 81% 756 мм рт. ст. +9°
Источник: Newtimes.kz

В области Абай, Кызылординской, Костанайской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях следует ожидать порывистого ветра.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях и Петропавловске жителям нужно остерегаться гололеда, сильного ветра, и, возможно, тумана.

Сильные осадки (преимущественно снег), ветер, гололед и метель застанут жителей Северо-Казахстанской и Мангистауской областей.

В столице страны ночью пойдет снег, днем осадки, гололед и метель, а на утро город покроется туманной дымкой.

В Алматы и области стоит ждать тумана и ветра. В Туркестанском регионе будет только туман, без осадков.

В горных районах области Жетысу также прогнозируется туман.

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