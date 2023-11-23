15:07 (мск), источник: Om1.ru
Глава СК Бастрыкин заинтересовался разрушающимся омским памятником
Речь о памятнике Герою Советского Союза Елизавете Чайкиной.
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Глава СК России поручил провести проверку по информации о ненадлежащем содержании памятника в Омске. Речь о памятнике Герою Советского Союза Елизавете Чайкиной, который находится в Октябрьском округе. Мер по его ремонту не принимается, плитка обрушается.
Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Омской области Сергею Марковиченко провести проверку по этому факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.