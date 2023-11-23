15:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарец показал, что происходит на стройплощадке станции метро «Театральная»
Рабочие не ушли с объекта.
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На этой неделе в сети появились сообщения о приостановке строительства станции метро «Театральная» в Самаре. Такое решение принял подрядчик — компания «ВТС». Действительно ли на площадке встали работы, проверил местный блогер Евгений Щекин. Он снял на видео, что сейчас происходит на одной из самых крупных строек региона.
В среду, 22 ноября 2023 года, самарец наведался на площадку, расположенную на улице Галактионовской — рядом с театром оперы и балета. Поначалу кажется, что там никого нет — вокруг тишина, и только тихо падает снег. Однако какие-то работы на объекте все же идут. На площадке можно заметить рабочих в оранжевых жилетках и касках, движущуюся спецтехнику. Слышны звуки удара о металл.
Напомним, новости о приостановке строительства станции «Театральная» появились после ареста двух чиновников: экс-главы самарского правительства Виктора Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева. Обоих подозревают в превышении должностных полномочий при проектировании метро в Самаре.