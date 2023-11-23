Ситуация с корью в Крыму серьезно ухудшилась — Роспотребнадзор

Гостья эфира напомнила, что в Крыму и на всей территории РФ продолжается подчищающая иммунизация против кори. Мероприятия будут проводиться до декабря.
Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора отметила, что в течение последних 8−10 лет были года, когда в Крыму не регистрировали ни одного случая кори. Однако ситуация с иммунизацией против коронавируса «потянула» за собой большое число отказов от иммунизации — как от коронавирусной инфекции, так и от плановых прививок.
«Это сыграло свою негативную роль. И на сегодняшний день в Крыму только за этот год зарегистрировано уже больше 20 случаев кори. И если до октября мы говорили о единичных и завозных случаях, то с конца октября зарегистрировано восемь случаев заболевания, — сказала Пеньковская и подчеркнула — Это очень много для нашего полуострова».
Она отметила, что при регистрации каждого очага заболевания происходит вакцинация контактных лиц. Как правило, группы таких лиц достаточно многочисленные, что вызывает определенные опасения. Пеньковская напомнила, что при выявлении заболевшего корью его окружение помещают в карантин на 21 день, а болезнь у взрослых протекает достаточно тяжело. Поэтому гражданам лучше пройти иммунизацию, чем подвергать свое и здоровье близких людей опасности.
Ранее Пеньковская сообщала, что в ноябре было зарегистрировано пять случаев заболевания корью.