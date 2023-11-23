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15:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Благоустройство сквера в Ростове-на-Дону признали несуразным из-за плитки

Депутаты раскритиковали желтую комнатную плитку в сквере Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону депутаты двух комиссий гордумы поочередно отметили «несуразность» в благоустройстве пространства в сквере Мира в Первомайском районе. Об этом сообщается на сайте администрации донской столицы.

Оказалось, что немногим больше месяца назад сквер осмотрели представители комиссии по городскому хозяйству и землепользованию. Тогда проверяющим бросилась в глаза тактильная плитка для инвалидов около цветочных клумб.

Исполнитель работ хотел позаботиться о людях, но приклеенные дорожки не были предназначены для улицы и могли быстро прийти в негодность.

Спустя время сквер посетили члены комиссии по экономическому развитию и торговле. Депутаты отметили, что после озвученных замечаний ни заказчик, ни подрядчик выводов так и не сделали. В целом хорошая идея столкнулась с непродуманным воплощением, отметили представители городской думы.

Добавим, новый объезд провели по восьми объектам. Кроме сквера, инициативная группа посетила детские площадки на Козлова и Космонавтов, обновленную дорогу на Конституционной, стадионы «Звездный» и «Новое поколение», а также отремонтированную школу № 44.

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