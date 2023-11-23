15:27 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Стало известно, введут ли на Кубани запрет на работу иностранцев на транспорте
В ряде российских регионов такой запрет уже введен.
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В Краснодарском крае пока не рассматривают вопрос введения запрета на работу иностранцев в сфере транспорта. Ограничения для иностранных граждан на работу, связанную с пассажироперевозками, вводят в Магаданской и Курганской областях.
О том, что на Кубани пока не намереваются вводить запрет на работу на транспорте для мигрантов, рассказали «Ъ-Кубань» (18+) в региональном минтрансе.
Запрет для иностранцев на занятие регулярными пассажироперевозками на автобусах, а также на такси вводят в Магаданской области. Ограничение начнет действовать с 2024 года.
В Курганской области мигрантам с января следующего года запретят работать на производствах детского питания и диетических пищевых продуктов, в сферах образования, трудоустройства и подбора персонала, в гостиницах и других местах временного проживания. Также в этом регионе иностранным гражданам нельзя будет осуществлять перевозку пассажиров в городском и пригородном общественном транспорте и в такси.
В Челябинской и Тюменской областях ограничения для мигрантов на вождение автобусов и такси уже действуют и продлены на 2024 год.