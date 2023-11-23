15:29 (мск), источник: Коммерсантъ
Курортный сбор начнут взимать в Новороссийске, Туапсе и Мостовском районах
Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли поправки, расширяющие географию действия курортного сбора в регионе.
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С 1 января 2024 года его начнут взимать в Новороссийске, Туапсе, а также в поселках Мостовском, Псебае и станице Ярославской. Размер курортного сбора составит 30 ₽ в сутки с отдыхающего.
Депутаты отметили, что законопроект учитывает желание этих территорий включиться в эксперимент. Они уверены, что он будет успешным даже для небольших населенных пунктов, так как туда едет все больше отдыхающих.
Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко отметил, что эксперимент по взиманию курортного сбора в Краснодарском крае продолжается уже шестой год, он показал свою эффективность. Он также считает, что расширение географии эксперимента — назревшее решение в условиях роста числа отдыхающих, которые теперь осваивают не только побережье, но и предгорную часть.
Размер сбора невелик. Но при постоянно растущем притоке отдыхающих — в этом году, напомню, прогнозируется более 18 миллионов человек, — это выливается в заметные суммы. За счет этих средств идет постоянное благоустройство населенных пунктов, зон отдыха, парков, скверов, набережных и пляжных территорий. Уверен, леса и горы Кубани еще не раскрыли весь свой рекреационный потенциал. Это один из серьезных резервов дальнейшего развития нашей курортно-туристской отрасли.
Леонид Ломакин.