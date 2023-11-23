17:06 (мск), источник: Фонтанка
Зима наконец пришла в Петербург. Главный синоптик города рассказал, сколько еще будет идти снег
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда спадет интенсивность снегопада.
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Снежная погода, которая захватила Северную столицу 23 ноября, продлится еще как минимум несколько дней. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Основное количество осадков, скорее всего, выпадет сегодня, но небольшой снег будет идти и завтра, и послезавтра», — сказал Колесов.
По его словам, температура воздуха в городе будет постепенно снижаться. Сегодня днем ожидается плюсовая температура, но уже к вечеру она опустится до минус 3−5 градусов. Завтра и послезавтра ночью температура воздуха составит 2−4 градуса мороза, а на выходных она может опуститься до 7−9 градусов ниже нуля.
Зима полноценно пришла в город, отметил Колесов. На это указывает отсутствие больших оттепелей. «Поэтому весь тот снег, который сейчас идёт, который будет идти завтра, послезавтра, плюс новый циклон выходит на следующей неделе. Будет накопление снега, температуры пока отрицательные, так что да, в общем-то, зима пришла, можно сказать», — рассказал главный синоптик города.
Утро четверга началось для Петербурга с метели. Комитет по благоустройству города уже начал уборку снега с улиц и тротуаров. На уборке задействованы 782 единицы техники и 916 специалистов ручного труда. За сутки вывезено 120 кубометров снега. Непогода привела к аномальной загруженности на дорогах города — пробки остаются даже в середине дня. Водители сталкиваются на заснеженных улицах.