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Спецоперация на Украине
16:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области 24 ноября ожидается усиление ветра и сильная метель

В регионе объявили желтый уровень опасности из-за непогоды.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области днем 24 ноября объявили желтый уровень погодной опасности. Зима продолжает подступать к губернии. Приволжское УГМС предупредило об усилении южного ветра, метели и снежных заносах на дорогах.

— Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, — отметили в МЧС региона.

Водителям рекомендуют поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и укрепленных конструкций при его отсутствии. Автомобилистам советуют также быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

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