16:49 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области 24 ноября ожидается усиление ветра и сильная метель
В регионе объявили желтый уровень опасности из-за непогоды.
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В Самарской области днем 24 ноября объявили желтый уровень погодной опасности. Зима продолжает подступать к губернии. Приволжское УГМС предупредило об усилении южного ветра, метели и снежных заносах на дорогах.
— Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, — отметили в МЧС региона.
Водителям рекомендуют поставить машину в гараж или парковать вдали от деревьев и укрепленных конструкций при его отсутствии. Автомобилистам советуют также быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.