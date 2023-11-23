16:08 (мск), источник: АиФ Калининград
Калининградцы жалуются на нехватку мест в поездах
Литва не сняла введённую с началом COVID квоту в 300 пассажиров в одном составе.
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В правительство Калининградской области поступают обращения жителей, которые в том числе по состоянию здоровья ограничены в перевозках воздушным транспортом, о необходимости увеличить составность транзитных поездов и снять ограничения по количеству следующих в них пассажиров.
Правительство Калининградской области в июле этого года обратилось в Министерство транспорта РФ с просьбой совместно с МИД РФ рассмотреть возможность принять меры для обеспечения железнодорожного пассажирского сообщения с Калининградской областью в полном объёме. Сведениями о причинах отсутствия положительного решения Литовской стороной по данному вопросу не располагаем.
В свою очередь Представительство МИД России в Калининграде на запрос «АиФ- Калининград» сообщило следующее: «ситуация с калининградским транзитом находится на постоянном контроле профильных подразделений МИДа и посольства России в Вильнюсе. Вопрос обеспечения бесперебойного транзита затрагивался в ходе рабочей поездки делегации МИД России в Калининградскую область во главе с первым заместителем Министра иностранных дел В. Г. Титовым. В настоящее время вопрос увеличения объёмов пассажирского и грузового транзита регулярно поднимается МИД России и Посольством России в Вильнюсе при контактах с литовской стороной».
Литва до сих пор не сняла введённую с началом COVID квоту в 300 пассажиров в одном ж/д составе по упрощённому проездному документу. Чтобы снять напряжение, глубину продаж на калининградском направлении увеличили до 90 суток.