16:46 (мск), источник: Комсомольская правда
Затяжной снегопад накроет Нижний Новгород в выходные
Прогнозируется переменная облачность.
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Несколько дней назад в Нижнем Новгороде выпал снег и ударили первые морозы. Теперь за окном можно увидеть побелевшие газоны и заснеженные автомобили, а на дорогах местами найти гололед. Температура воздуха сейчас держится в пределах −10 градусов, а вот чего могут ожидать нижегородцы дальше, разбиралась «Комсомолка».
— В ближайшие дни погода будет изменчивая. Сейчас на улице царит устойчивый минус, но уже в воскресенье и в понедельник в дневные часы температура воздуха будет слабо отрицательная, — рассказала «КП — Нижний Новгород» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
Однако ждать потепления и активного таяния снега не стоит. По словам синоптика, если в субботу столбики термометров покажут от −3 до −5 градусов, то в воскресенье всего-навсего прогнозируется колебание температуры от 0 до −2 градусов. Конечно же, в выходные не обойдется без снега.
— Осадки ожидаются небольшие и умеренные. Сейчас высота сугробов в Нижегородской области достигает 10 сантиметров, где-то поменьше. И пока снег ещё не мокрый, я думаю, можно открыть лыжный сезон. Но тут, конечно, выбирать лыжнику, — поделилась Ольга Мокеева. — Вот только надо помнить, что реки ещё не встали и выходить на лёд пока опасно.
Приближение атмосферных фронтов также принесёт с собой понижение давления, говорит синоптик. Сейчас атмосферное давление находится в норме — 748 миллиметров ртутного столба, но в пятницу, 24 ноября, показания барометров резко рухнут до отметки в 717 миллиметров ртутного столба. Следующим днём атмосферное давление вырастет на 16 единиц и продолжит расти. Такой перепад явно заметят метеочувствительные люди.
По данным центра «Фобос», в конце ноября снег в Нижнем Новгороде будет идти каждый день. Так, 23 ноября на улице наблюдается переменная облачность, столбики термометров колеблются от −8 до −10 градусов. В ночь пойдёт небольшой снег, а атмосферное давление будет заметно ниже нормы.
В пятницу, 24 ноября, ожидается сильный снегопад и гололёд на дорогах. Также нижегородцев предупреждают о тумане. Температура днём от −2 до −4 градусов.
В субботу, 25 ноября, в Нижнем Новгороде пройдёт небольшой снег, а ветер будет дуть юго-западный, умеренный. Термометры днём покажут до −2 градусов, а ночью до −10 градусов.
В воскресенье, 26 ноября, в течение суток ожидается небольшой снег и местами дымка. Колебания температуры ночью от −4 до −6 градусов, днём от −2 до −4 градусов.
Новая рабочая неделя начнётся с 27 ноября. В понедельник прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, температура воздуха ночью и днем от −1 до +1 градуса.