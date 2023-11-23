16:13 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Снегопад и гололед ожидают в Свердловской области
В пятницу, 24 ноября, в Свердловской области продолжится снегопад.
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Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В связи с этим в регионе образуются снежные заносы, а дорожное покрытие будет скользким — на дорогах будет гололед. ГУ МЧС России по Свердловской области просит граждан соблюдать меры безопасности.
В ведомстве советуют не оставлять открытыми окна, вентиляционные отверстия, чердачные люки. На улице во время снегопада нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
Водителям нужно соблюдать правила дорожного движения. В частности, скоростной режим, дистанцию, необходимо избегать резких маневров.
«МК-Урал» ранее писал, что ГИБДД призвала участников дорожного движения, водителей и пешеходов, проявлять особую бдительность и осторожность на дорогах в связи с непогодой в Свердловской области.
В большей части Свердловской области наблюдается снегопад, из-за которого осложнены дорожные условия.