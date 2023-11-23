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16:29 (мск), источник: Ura.ru

МЧС предупредили пермяков о изморози и гололедице

В Пермском крае в пятницу 24 ноября ожидаются гололедно-изморозевые отложения. Об этом жителей региона предупредили на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ “Уральское УГМС” днем 24 ноября в отдельных районах Пермского края ожидаются гололедно-изморозевые отложения», — говорится на сайте. Из-за неблагоприятных погодных условий возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и ДТП.

В связи с погодными условиями МЧС рекомендует не парковаться рядом с линиями электропередач и различными конструкциями, соблюдать скоростной режим на авто, а пешеходам аккуратно передвигаться по улице. Ранее из-за сильного снегопада в регионе ограничивали движение для грузового транспорта.

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