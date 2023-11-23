16:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Ночной мороз, снег и гололед: в Волгоградской области 24 ноября ожидаются температурные качели
В Волгограде и области к концу недели обещают потепление.
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В конце ноября волгоградцы укутались в зимние пуховики. На Волгоградскую область обрушилась непогода. Но в последние дни осени синоптики обещают незначительное потепление. О том, какой будет погода 24 ноября и на выходных сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.
— Ночью местами небольшой снег. Утром и днем небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, дождя со снегом; налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, — уточнили синоптики.
Порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду. Ночью температура опустится до −6…-11 градусов, днем поднимется до +2…+7. В субботу и воскресенье потеплеет до +7 и +11 градусов соответственно.