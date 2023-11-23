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16:41 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы просят сократить новую канатную дорогу через Оку

Они обратились к спикеру Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину.

Источник: Аргументы и факты

Нижегородцы просят сократить новую канатную дорогу через Оку. Письмо с обращением они направили спикеру Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину и разместили в социальной сети.

Всего в документе подписалось более 1,6 тысячи жителей города. Они настаивают на исключении из проекта Заречного бульвара. Территория является зоной отдыха, местом для проведения мероприятий, а также бульвар выполняет санитарную функцию. Кроме того, местные жители заявили, что не хотят жить рядом с канатной дорогой.

Нижегородцы предлагают построить воздушную переправу от проспекта Гагарина до улицы Баумана.

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