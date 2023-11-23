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16:39 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Депутаты Заксобрания Ростовской области расширили меры соцподдержки многодетных семей

Донские парламентарии 23 ноября приняли изменения в областной закон о региональном материнском капитале.

Источник: РИА "Новости"

Поправки позволят многодетным семьям получать выплаты на допобразование и подготовку детей к школе.

В 2012 году в Ростовской области вступил в силу закон о региональном материнском капитале. В нем предусмотрен широкий перечень направлений. Одним из них является получение ребенком образования. Однако есть нюанс. Деньги перечисляются напрямую образовательной организации и только в счет оплаты оказываемых ею услуг. Таким образом, поддержка не затрагивает подготовку ребенка к школе — покупку необходимых принадлежностей и вещей. Из-за этих трат семьи могут испытывать материальные трудности.

Приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей составляет весомую долю расходов семейного бюджета. Поэтому сейчас поправками мы даем возможность многодетной семье в образовательных целях получать денежные средства регионального материнского капитала в виде денежной выплаты.

Александр Ищенко
председатель Заксобрания Ростовской области

Спикер донского парламента добавил, что выплаты рассчитаны не только на детей, которые обучаются в обычных школах. Средства будут представляться и тем, кто получается дополнительное образование.

На эти деньги родители смогут приобрести различные предметы, которые помогу детям в освоении новых навыков. В этот перечень входит множество предметов — от инвентаря, который потребуются для занятий в спортивных секциях — до музыкальных инструментов.

Размер выплат составят 15 тысяч рублей. Средства будут начислены на каждого школьника в семье. При этом сумма будет индексировать в зависимости от уровня инфляции.

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