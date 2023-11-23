16:30 (мск), источник: МК.RU Воронеж
Мэр Воронежа поддержал идею организовать праздник в честь юбилея Котенка с улицы Лизюкова
Неофициальному символу Воронежа — памятнику мультипликационному герою на улице Лизюкова — 5 декабря исполняется 20 лет.
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В воронежских соцсетях общественник Александр Романович обратился к неравнодушным горожанам, с идеей отметить юбилей открытия памятника Котенку на улице Генерала Лизюкова. Напомним, что торжественное событие произошло 5 декабря 2003 года. Памятник, изображающий сидящих на дереве котенка и ворону, установили на той самой улице, где родился поэт, прозаик, киносценарист и автор сценария мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова» Виталий Злотников.
Сам мультфильм был создан в 1988 году, но после установки скульптурной группы, Котенок стал неформальным символом Воронежа.
Интересно, что власти очень быстро отреагировали на предложение устроить праздник животине. После того, как Александр Романович написал призыв о мероприятии, уже через 30 минут на это сообщение отреагировал мэр города Вадим Кстенин.
— Классная идея, поддерживаю! Котенок с улицы Лизюкова — самый известный неофициальный символ нашего любимого города. Уже поручил управлению культуры связаться с инициатором праздника, оказать содействие в организации мероприятия, а управлению информации — осветить его, — написал в своем телеграм-канале глава города.