18:03 (мск), источник: Комсомольская правда
Известный российский скульптор создаст памятник ялтинскому Хатико
На ялтинской набережной появится памятник крымскому Хатико.
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На набережной в Ялте появится памятник поющему крымскому Хатико. Как сообщила глава администрации курорта Янина Павленко, его создаст и подарит полуострову известный российский скульптор, автор памятников многим историческим персонам Александр Рукавишников. Сейчас жители и гости Ялты выбирают место, на котором возведут памятник Мухтару.
— Именно на набережной автор видит лучшее место для своей скульптуры и предлагает четыре варианта размещения: три — у ступеней на нижнюю набережную напротив городского сада, четвертый — в районе «грибков», — отметила Павленко.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ЯЛТЫ.
Напомним, долгое время преданный пес был главной достопримечательностью Ялты. Пес по кличке Мухтар каждый день пел свою грустную песню прямо у моря, а рядом с ним мастерски играл на духовом инструменте музыкант. Трогательное шоу быстро привлекло к себе внимание, поэтому порой прогуляться вдоль набережной гости курорта приезжали именно из-за знаменитого дуэта — трубача Виктора Малиновского и дворняги, которого все прозвали «крымским Хатико».
13 ЛЕТ ЖДАЛ ХОЗЯИНА.
Такое имя он получил из-за того, что больше 13 лет назад питомец лишился своего хозяина. Мужчина, которого так сильно любил Мухтар, был спасателем. Но во время очередного задания он погиб. Пес остался совсем один, но навсегда запомнил место, в котором последний раз видел родное лицо. Больше десяти лет он приходил на набережную и в толпе прохожих пытался найти своего хозяина. Из-за этого его и прозвали Хатико. На передержку его решил взять уличный музыкант, с которым чуть позже он начал исполнять грустные песни. Но Мухтар все равно продолжал грустить, а иногда даже уходил из дома на набережную Ялты.
ОБЩАЯ ИНИЦИАТИВА.
Как рассказали КП-Крым в пресс-службе администрации курортного города, после смерти собаки ялтинцы обратились к мэру города и попросили увековечить память доброго друга. Янина Павленко не смогла отказать, поэтому этот вопрос был вынесен на очередном заседании.
Об инициативе узнал скульптор Александр Рукавишников, который предложил подарить памятник курорту. В свое время он создал много знаменитых скульптур — Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Достоевскому у Российской государственной библиотеки, Александру II на территории храма Христа Спасителя, Юрию Никулину, Михаилу Шолохову — в Москве, Юлиану Семенову — у «Ореанды» и многим другим историческим персонам. Но не смог пройти мимо крымского Хатико.
— Его, как и многих, тронула судьба Мухтара, который стал всеобщим любимцем, символом верности и преданности, — отмечает Павленко.
Пес умер от старости в августе. Ялтинцы признаются: в последний месяц своей жизни Мухтар не так часто появлялся на набережной. Он тяжело ходил, постоянно лежал и болел. В этом году крымскому Хатико исполнилось около 15 лет, но он навсегда останется в сердцах местных и гостей Ялты.