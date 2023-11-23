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17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане назвали предприятия, которые загрязняют воздух

Проведено шесть внеплановых проверок.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане назвали предприятия, которые загрязняют воздух. В 2023 году было организовано шесть внеплановых проверок компаний. Об этом на пресс-конференции рассказал исполняющий обязанности замруководителя волжско-камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев.

В ходе проверки было выявлено максимальное превышение нормативов загрязняющих веществ на границе санитарной защитной зоны ООО «УК “ПЖКХ”. Результаты исследований передали следкому России.

В казанской ТЭЦ-3 специалисты зафиксировали отсутствие производственного экологического контроля, не соблюдение обязанностей по организации контроля стационарных источников выбросов. В связи с этим на предприятие был наложен административный штраф.

Кроме того, нарушения были зафиксированы в птицеводческом комплексе «Ак Барс», «Управлении этиленопровода — НКНХ», на предприятии «Казаньоргсинтеза». По итогам всех проверок нарушения были устранены, выполнены или находятся в работе.

Напомним, в Татарстане автоинспекторы устроили массовую проверку таксистов.

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