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17:16 (мск), источник: Реальное время

В казанском «Метроэлектротрансе» объяснили проблемы с оплатой проезда в метро

Из-за скачка внешнего электроснабжения в сетях городского энергоснабжения оборудование Казанского метрополитена временно перешло на резервное питание.

Источник: Реальное время

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

— Это отразилось на отключении устройств пассажирской автоматики (турникетов). Автоматическая перезагрузка и самодиагностика системы оплаты проезда занимает некоторое время. В этот период они не работали, — сообщили на предприятии.

Сейчас все системы работают в штатном режиме. Сбоев в движении графика поездов не было.

Сегодня в соцсетях появилась информация о сбое в работе терминалов. Они наблюдались на станциях «Яшьлек», «Козья слобода», «Суконная слобода» и «Проспект Победы». Сообщалось, что из-за этого на станциях образовались очереди.

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