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Главные новости к вечеру 23 ноября
18:07 (мск), источник: МК.RU Волгоград

В Волгоградской области подготовили мероприятия в честь Дня матери

Конкурсы, выставки, концерты, акции — в волгоградских ДК, соцучреждениях, школах и детсадах состоятся сотни мероприятий, посвященных Дню матери.

По сообщению пресс-службы обладминистрации, в регионе с 23 по 26 ноября состоятся разноплановые мероприятия в онлайн- и офлайн-форматах.

Так, в Старополтавском районе запланирована встреча матерей участников СВО, а в Киквидзенском районе будут проведены книжная выставка и конкурс детского творчества.

В Волжском, Урюпинске, а также в Камышинском, Быковском, Городищенском и других районах Волгоградской области пройдут концертные программы и театрализованные представления. Участниками мероприятий станут творческие коллективы.

Также в муниципалитетах региона организуют торжественные приемы многодетных матерей, тематические акции и многое другое.

Кроме этого, мероприятия в честь Дня матери пройдут во всех образовательных учреждениях Волгограда и области. Юные таланты представят самодельные открытки и поделки, подготовят экспозиции, примут участие в конкурсе чтецов и мастер-классах.

Продолжается проведение ежегодного месячника «Все начинается с семьи». Акция стартовала в День отца, а завершится награждением многодетных мам Почетным знаком губернатора «Материнская слава» в конце ноября.

Отметим, что в Волгоградской области ведется системная работа, направленная на поддержку семьи, материнства и детства. Например, семьям, в которых родился второй малыш, пока первому не исполнилось 3-х лет, предоставляют единовременную выплату.

В соответствии с решением губернатора Андрея Бочарова внедрен и проиндексирован региональный родительский капитал, который сейчас составляет 81 957 рублей.

Добавим, что Указом Президента РФ 2024 год объявлен Годом Семьи в России.

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