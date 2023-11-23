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17:26 (мск), источник: "Российская газета"

В Севастополе разработан проект генплана с тоннелем под бухтой

Градостроительный совет Севастополя на сегодняшнем заседании утвердил предварительный проект генерального плана города, разработка которого велась с 2015 года.

Источник: Правительство Севастополя

По оценке разработчиков генплана, население Севастополя за следующие 20 лет вырастет с 560 до 800 тысяч человек.

Для решения транспортных проблем предложено построить тоннель под Севастопольской бухтой, который свяжет северную и южную части города.

Также в Севастополе необходимо создать систему скоростного пассажирского транспорта с обособленным полотном, маршруты которого будут проходить по тоннелю. На периферии должны появиться транспортные узлы и вокзалы, где пассажиры смогут пересаживаться на разные виды транспорта.

Ранее в Севастополе рассматривали возможность строительства вантового моста через главную бухту, однако проект оказался слишком дорогим и экономически необоснованным.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что доработкой проекта генплана и устранением замечаний будет заниматься рабочая группа. Далее генплан должны вынести на общественные обсуждения либо публичные слушания. После всех процедур документ вынесут на утверждение Заксобрания города.

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