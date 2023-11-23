17:30 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волжский, Городище и Краснослободск могут стать дальше от центра Волгограда
Общественники перекройке маршрутов между ближайшими к Волгограду пунктами.
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Жителей ближайших к Волгограду Волжского, Городища и Краснослободска снова пугают урезанием популярных маршрутов, соединяющих их с областным центром. В начале февраля комитет транспорта Волгоградской области планирует изменить протяженность сразу нескольких очень популярных маршрутов микроавтобусов: № 260, 174, 159, 110, 160. Так маршрутки из Волжского будут ходить только до Тракторозаводского района, а из Городища и Краснослободска — до Тулака.
Об этом бьют тревогу общественники. Один из них Дмитрий Стрельников написал о грядущих малоприятных переменах даже в письме президенту России. Владимиру Путину. Он напомнил, что Волжский, Городище и Краснослободск давно стали своеобразными окраинами областного центра. Многие жители этих населенных пунктов работают, учатся в Волгограде. Кроме того, им удобно посещать и места отдыха, мероприятия, организуемые в областной столице.
Общественник заострил внимание и на том, что платить людям, делая пересадку, придется в два раза больше. Напомним, это не первая перекройка маршрутов общественного транспорта в Волгограде. И почему-то берутся за нее в Волгограде, как правило, зимой. Когда людям приходится не только привыкать к изменениям, но и мерзнуть на остановках.