18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 23 ноября
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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В Кремле ответили на слова президента Чехии об угрозе номер один
Заявление чешского президента Песков назвал «истеричным».
Турецкие спецслужбы спасли взломавшего «Железный купол» хакера
Израильские спецслужбы пытались несколько раз выйти на связь с хакером под предлогом предложения о работе, однако турецкая разведка предупредила его о необходимости оставаться в Турции.
Пограничники сорвали попытку прорыва финской границы беженцами
В Мурманской области с сегодняшнего дня введен режим повышенной готовности.
В НАТО предложили создать «военный Шенген»
НАТО должно создать зону свободного военного перемещения, аналогичную Шенгенской зоне, которая позволяет свободное передвижение войск внутри большей части ЕС.
В Казахстане в третий раз переименовали рестораны McDonald`s
Теперь они называются I`m.