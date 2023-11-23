17:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Лишь до перрона: почему в Крыму не пускают провожающих в поезда
В Крыму в поезда дальнего следования могут зайти только пассажиры с билетами.
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«Поезд отправляется, провожающих просьба покинуть вагон». Эту фразу наверняка слышал каждый, кто хоть раз ездил куда-то на поезде. Жены провожают мужей в командировку, родители детей в лагеря, а влюбленные подростки со слезами на глазах расстаются на каникулы.
Но ситуации меняются, а вместе с ними и правила. И крымчане, которые давно не ездили в поездах, могут быть неприятно удивлены: проводить друга или родственника на поезд можно только до входа в вагон. Дальше, как правило, не пускают.
В социальных сетях некоторые жители республики даже необоснованно обвиняют проводников. Мол, железнодорожный служащий заставляет девушку саму тащить тяжелый чемодан, пока ее муж вынужден наблюдать за этим со стороны.
— При посадке на поезд мне не разрешили зайти в вагон и помочь жене, у которой больная рука, занести чемодан, — жалуется в одном из пабликов севастополец Виталий.
По словам мужчины, он прошел досмотр при входе на вокзал, поэтому растерялся, услышав отказ проводника.
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ.
Подобные нововведения вызваны в первую очередь мерами безопасности. Как «Комсомолке» рассказал один из работников железнодорожной инфраструктуры Крыма, в вагон провожающих не пускают уже достаточно долго. Некоторые пассажиры, конечно, зачастую удивляются. Но относятся с пониманием.
— Мы сейчас живем в непростое время. А поезда — это объекты повышенной опасности. Поэтому посторонние лица, не имеющие на руках проездного документа, не допускаются в вагон. Но такие правила введены давно, еще до начала специальной военной операции. Это вопрос безопасности, — рассказал «КП-Крым» источник, пожелавший остаться анонимным.
ПОМОЧЬ МОЖЕТ ПРОВОДНИК.
В пресс-службе Крымской железной дороги предпочли воздержаться от комментариев по данному факту, отметив, что посторонние граждане и безбилетники по правилам не имеют права заходить в вагон. Что касается пассажиров, которым необходима помощь, то оказать ее могут непосредственно проводники, к которым стоит обратиться.