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Главные новости к вечеру 23 ноября
18:10 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградка нацелилась на полмиллиона в телешоу «Ярче звезд»

В проекте нужно не просто петь, а перевоплощаться в другого человека — популярного исполнителя, демонстрируя все грани своего таланта.

Источник: Reuters

Выиграть полмиллиона рублей — такую амбициозную задачу поставила перед собой волгоградка Оксана Пономарева. Популярная в областном центре исполнительница намерена покорить жюри телешоу «Ярче звезд».

Соревнование командное — в каждой из четырех «сборных» по три участника. Им предстоит показать три разных облика одного и того же исполнителя и продемонстрировать при этом все грани своего таланта.

«Проект очень интересный, в нем нужно не просто петь, а перевоплощаться в другого человека. Это очень сложно, но я люблю все сложное. К тому же у меня появилась возможность познакомиться с такими известными исполнителями как Алексей Чумаков, Гарик Мартиросян, Иван Абрамов, Марина Кравец и Дарья Блохина», — поделилась своими впечатлениями волгоградка.

Сумеет ли она заполучить 500 тысяч рублей, станет известно в 25 ноября в 21.00 на ТНТ.

Ранее стало известно, как выходец из Волгограда Прохор Шаляпин оскандалился на шоу «Новые звезды в Африке».

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