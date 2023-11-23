18:10 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградка нацелилась на полмиллиона в телешоу «Ярче звезд»
В проекте нужно не просто петь, а перевоплощаться в другого человека — популярного исполнителя, демонстрируя все грани своего таланта.
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Выиграть полмиллиона рублей — такую амбициозную задачу поставила перед собой волгоградка Оксана Пономарева. Популярная в областном центре исполнительница намерена покорить жюри телешоу «Ярче звезд».
Соревнование командное — в каждой из четырех «сборных» по три участника. Им предстоит показать три разных облика одного и того же исполнителя и продемонстрировать при этом все грани своего таланта.
«Проект очень интересный, в нем нужно не просто петь, а перевоплощаться в другого человека. Это очень сложно, но я люблю все сложное. К тому же у меня появилась возможность познакомиться с такими известными исполнителями как Алексей Чумаков, Гарик Мартиросян, Иван Абрамов, Марина Кравец и Дарья Блохина», — поделилась своими впечатлениями волгоградка.
Сумеет ли она заполучить 500 тысяч рублей, станет известно в 25 ноября в 21.00 на ТНТ.
Ранее стало известно, как выходец из Волгограда Прохор Шаляпин оскандалился на шоу «Новые звезды в Африке».