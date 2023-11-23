18:09 (мск), источник: Комсомольская правда
В Волгограде 6 районов оставят без электричества 24 ноября
Публикуем адреса, где в Волгограде отключат свет 24 ноября 2023 года.
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В пятницу в Волгограде ожидаются массовые отключения электричества. Из-за плановых работ по ремонту электрооборудования будут обесточены 6 районов — местами, не целиком. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг — Волгоград», электроснабжения временно не будет в Краснооктябрьском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Советском и Кировском районах. Публикуем, где в Волгограде отключат свет 24 ноября 2023 года.
В Краснооктябрьском районе с 10.00 до 14.00 электричество отрубят на ул. Прибалтийской, 5−19, 4−16, с 9.00 до 17.00 — на ул. Чесменской, 2−28, 32, ул. Кошевого, 1−29, 2−30, ул. Громовой, 1−27, 2−20, ул. Связистов, 1−17, ул. Туманяна, 2, ул. Правды, 49, ул. Алехина, 43/1−56. В Дзержинском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся дома по адресам: пер. Серебряный, 48, 48а, 48б, ул. Ангарской, 73−95, ул. Яблочкина, 3−11, 14, 16, ул. Киквидзе, 2−32, 3−37, 13а, ул. Сакко и Ванцетти, 15−23, 16−30, 26/43, 26/221, 26/223, 26/229, 26/231, 26/232, 26/293, ул. Халтурина, 1−7, 2−12, 26/236, 26/248, ул. Попова, 1−5, 2−6.
В Центральном районе электроснабжение будет отсутствовать с 10.00 до 16.00 на пр. Ленина, 43, ул. 7-й Гвардейской, 13. В Ворошиловском районе с 9.00 до 17.00 коммунальные неудобства возникнут у жителей ул. Производственной, 7, ул. Новостроек, 2, 3−9, 4, 8, 13, 15, ул. Одесской, 1−9, 2−10, ул. Песчаной, 15, ул. Курской, 1, 3, ул. Академической, 1, 1а, 2−6, 16−20, ул. Запрудной, 2, 3, 4, 5, 7а, 7б, 11−15, 15а, ул. Институтской, 1, 3, 2, 4, 4а, 8, ул. Окружной, 1, 3, ул. Калмыцкой, 1, 2−8, 5, 7, 11, ул. Астраханской, 1, 2−10, 5, 11, 13, ул. Московской, 1−11, 2, 6, 10.
В Советском районе с 11.00 до 13.00 обесточат ул. Вокзальную, 8, 8а, 10, 11, 13, 15, 47, 49, ул. Портовскую, 7, 11, 13, 13б, ул. Волгоградскую, 2−18, 2 г, с 9.00 до 17.00 — ул. Тверскую, 146, 150а, 154б, 154−167, 159, ул. Рабочую, 103, 107, ул. Адыгейскую, 100, 102, 102а, 103, 106, 107, 108а, 111, ул. Красноволжскую, 104а, 106, ул. Садовую, 110. В Кировском районе свет отключат с 9.00 до 16.00 на ул. Абрикосовой, 8−46, ул. Каштановой, 6а-28а, 7−23, 29−47, 32−50, ул. Апельсиновой, 4−22, 9−27, 28−48, 31−47, ул. Алычевой, 14−24, 21−35, ул. Лимоновой, 9−13, 27, с 9.00 до 17.00 — на ул. Вязовой, 9−17, 2а-24, ул. Гранатовой, 41−59, 76−92, ул. Кизиловой, 13−33, 20−36б, ул. Кленовой, 1а-27, 22−28, ул. Еловой, 1−15, 2−30, в пер. Псковском, 2−4а.