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22:00 (мск), источник: © РИА Новости

Путин поздравил сборную команду России с победой на олимпиаде по астрономии

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сборную команду России с победой в Открытой международной астрономической олимпиаде, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Источник: © РИА Новости

«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования», — говорится в поздравлении.

Глава государства также выразил благодарность родителям, учителям и наставникам победителей, а им самим пожелал новых достижений и в учебе, и в жизни.

Во вторник мэр Сергей Собянин сообщил, что Дмитрий Тимофеев из Москвы стал абсолютным победителем II Открытой Международной астрономической олимпиады, также на первом месте пьедестала почета расположились Егор Потапов, Кирилл Рощин, Дмитрий Санковский, Святослав Суглобов и Константин Телелюхин.

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