09:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Глеб Никитин и Сергей Карякин открыли в Нижнем Новгороде шахматный клуб
Занятия в клубе начнутся в декабре.
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Губернатор Глеб Никитин и гроссмейстер Сергей Карякин открыли в Штабе общественной поддержки в Нижнем Новгороде шахматный клуб. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Собраться и сыграть в шахматы, а также потренироваться перед турнирами в клубе смогут как взрослые, так и дети. Занятия начнутся уже в декабре.
На открытии шахматного клуба был организован сеанс одновременной игры. Молодые нижегородцы, чемпионы турниров сыграли с гроссмейстером.
— Наша чемпионка мира по блицу и рапиду Вероника Шубенкова сыграла вничью с Сергеем Карякиным! Вот это уровень! — отметил Глеб Никитин.
Напомним, 10-летняя нижегородка Кристина Завиваева завоевала бронзовую медаль по итогам детского первенства мира по шахматам среди мальчиков и девочек до 8, 10 и 12 лет.